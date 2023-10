Bleacher Report (oft als B/R abgekürzt) ist eine Website, die sich auf Sport und Sportkultur konzentriert. Der Hauptsitz befindet sich in San Francisco, mit Niederlassungen in New York City und London. Bleacher Report wurde im August 2012 von Turner Broadcasting System für 175 Millionen US-Dollar übernommen. Im März 2018 starteten Bleacher Report und Turner Sports B/R Live, einen Abonnement-Video-Streaming-Dienst mit Live-Übertragungen mehrerer großer Sportereignisse.

Website: bleacherreport.com

