CBS Sports ist die Sportabteilung des amerikanischen Fernsehsenders CBS. Der Hauptsitz befindet sich im CBS-Gebäude in der West 52nd Street in Midtown Manhattan, New York City. Die Programme werden im Studio 43 im CBS Broadcast Center in der West 57th Street produziert. Zu den führenden Sportangeboten von CBS gehören die NFL, Football der Southeastern Conference (SEC), College-Basketball der NCAA Division I (einschließlich Übertragungen des NCAA-Basketballturniers der Männer) und PGA Tour-Golf, einschließlich The Masters und der PGA Championship. Der Online-Zweig von CBS Sport ist CBSSports.com. CBS kaufte SportsLine.com im Jahr 2004 und heute ist CBSSports.com Teil von CBS Interactive. Am 26. Februar 2018 startete CBS Sports im Anschluss an den Erfolg seines Online-Nachrichtennetzwerks CBSN CBS Sports HQ, ein rund um die Uhr verfügbares lineares Sportnachrichtennetzwerk nur online. Das Netzwerk konzentriert sich ausschließlich auf Sportnachrichten, Ergebnisse, Highlights und Analysen. (Die Hochschulsport- und Golfprogramme von CBS Sports, die drahtlos ausgestrahlt werden, werden im Allgemeinen kostenlos über separate Streams zur Verfügung gestellt, ebenso wie eine begrenzte Anzahl nationaler NFL-Fernsehsendungen; für den Rest ist ein CBS All Access-Abonnement erforderlich, um online bei CBS Sports angesehen zu werden Für Netzwerkprogramme ist ein TV Everywhere-Abonnement erforderlich.) CBS Sports wurde bei den 59. jährlichen Technology & Engineering Emmy Awards für herausragende Leistungen in der fortschrittlichen Medientechnologie für die synchrone Verbesserung von Originalfernsehinhalten für die interaktive Nutzung für sein Programm March Madness on Demand ausgezeichnet. Am 31. August 2013 stellte CBS Sports sein bisheriges Grafik- und Animationspaket vor, das erstmals bei der Berichterstattung des Senders über den Super Bowl XLVII zum Einsatz kam. Darüber hinaus hat CBS Sports in Übereinstimmung mit dem Active Format Description #10-Code auf eine Letterbox-Präsentation mit einem Seitenverhältnis von 16:9 umgestellt, die für alle Sportprogramme verwendet wird, einschließlich der SEC-Übertragungen auf CBS und der NFL-Übertragungen auf CBS. Am 30. November 2015 veröffentlichte CBS Sports ein neues Logo, passend zur Berichterstattung des Senders über den Super Bowl 50. Der Sender erstellte außerdem ein neues On-Air-Grafikpaket, das im Rahmen der Super Bowl-Wochenprogrammierung des Senders erstmals vorgestellt wurde. Nach dem Spiel wurde das Grafikpaket bei allen Programmveranstaltungen eingesetzt, einschließlich der gemeinsamen Produktion von NCAA March Madness mit Turner Sports. Die Masters, die eine starke Produktionskontrolle über ihre Veranstaltung behalten, verwendeten weiterhin den älteren Grafikstil des Netzwerks, der ursprünglich 2007 vorgestellt wurde, bis sie 2019 ein neues Grafikpaket auf den Markt brachten. Darüber hinaus nutzten die Übertragungen von Thursday Night Football-Spielen des Netzwerks weiterhin den grafischen Stil, der ursprünglich seit seinem Debüt im Jahr 2014 verwendet wurde, bis die Rechte an diesem Paket im Jahr 2018 ausliefen.

Website: cbssports.com

