SpringCM ist eine sichere Cloud-Plattform, die Kaufverträge und alle Arten von Dokumenten über Desktop-, Mobil- und Partneranwendungen wie Salesforce verwaltet. SpringCM verwaltet den gesamten Vertragslebenszyklus mit fortschrittlichen Workflows, die manuelle Aufgaben und komplexe Prozesse automatisieren. SpringCM basiert auf einer eigenen Cloud-Infrastrukturplattform und ist ein Content-Delivery-Netzwerk für Leistung, Verfügbarkeit und Sicherheit. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Chicago, Illinois. Im Jahr 2016 eröffnete SpringCM zwei neue Büros in San Francisco und London und im Jahr 2018 eröffnete SpringCM ein Büro in Bukarest. Es hat die meisten 5-Sterne-Bewertungen aller Salesforce AppExchange-Partner für Vertragsmanagement erhalten. Am 31. Juli 2018 kündigte DocuSign Pläne zur Übernahme von SpringCM für 220 Millionen US-Dollar an. Am 4. September 2018 erwarb DocuSign SpringCM Solution.

Website: springcm.com

