National Public Radio (NPR, ganz in Kleinbuchstaben geschrieben) ist eine amerikanische privat und öffentlich finanzierte gemeinnützige Medienorganisation mit Sitz in Washington, D.C. NPR unterscheidet sich von anderen gemeinnützigen Medienorganisationen wie AP dadurch, dass es von einer gegründet wurde Das Gesetz des Kongresses und die meisten seiner Mitgliedsstationen sind Eigentum staatlicher Stellen (oft öffentliche Universitäten). Es fungiert als nationaler Syndikator für ein Netzwerk von über 1.000 öffentlichen Radiosendern in den Vereinigten Staaten. NPR produziert und verbreitet Nachrichten und Kulturprogramme. Die Flaggschiffsendungen der Organisation sind zwei Nachrichtensendungen zur Fahrzeit: „Morning Edition“ und „All Things Considered“ am Nachmittag. Beide werden von den meisten NPR-Mitgliedssendern übertragen und gehören zu den beliebtesten Radioprogrammen des Landes. Mit Stand März 2018 ziehen die Fahrzeitprogramme ein Publikum von 14,9 Millionen bzw. 14,7 Millionen pro Woche an. NPR verwaltet das Public Radio Satellite System, das NPR-Programme und andere Programme von unabhängigen Produzenten und Netzwerken wie American Public Media und Public Radio vertreibt International. Die Inhalte sind auch online auf Abruf, in Mobilfunknetzen und in vielen Fällen als Podcasts verfügbar.

