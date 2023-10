Mixcloud ist ein britischer Online-Musik-Streaming-Dienst, der das Hören und Verbreiten von Radiosendungen, DJ-Mixen und Podcasts ermöglicht, die von seinen registrierten Benutzern per Crowdsourcing bereitgestellt werden. Zu seinen bemerkenswerten Benutzern zählen Wired, Harvard Business School, TED Talks und Barack Obama.In Im April 2018 gab Mixcloud bekannt, dass es 11,5 Millionen US-Dollar von WndrCo LLC abgeschlossen hat, einer Holdinggesellschaft mit Sitz in Los Angeles und San Francisco, die langfristig in Medien- und Technologieunternehmen investiert. Die Finanzierung wird die weltweite Expansion von Mixcloud finanzieren. Jeffrey Katzenberg, ehemaliger CEO von DreamWorks Animation, ist Gründungspartner von WndrCo.

Website: mixcloud.com

