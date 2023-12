Plurk () ist ein kostenloser sozialer Netzwerk- und Mikroblogging-Dienst, der es Benutzern ermöglicht, Aktualisierungen (auch Plurks genannt) über Kurznachrichten oder Links zu senden, die bis zu 360 Textzeichen lang sein können (Stand: 28. Dezember 2016, sofort). Zuvor lag das Limit bei 210, was gegenüber dem ursprünglichen Limit von 140 angehoben wurde. Updates werden dann auf der Homepage des Benutzers mithilfe einer Zeitleiste angezeigt, die alle empfangenen Updates in chronologischer Reihenfolge auflistet, und an andere ausgewählte Benutzer übermittelt um sie zu empfangen. Ein einzigartiges Merkmal der Zeitleiste ist das horizontale Scrollen, das sich von anderen beliebten Social-Networking- oder Mikroblogging-Websites wie Twitter oder Facebook unterscheidet, wo Benutzer mehr Beiträge horizontal über den Bildschirm laufen sehen können, mit vorherigen Plurks auf der rechten Seite. Jeder der Threads zeigt Zeitstempel unterhalb des Zeitleistenrahmens und einen Zähler für die Anzahl der Antworten; Ein Thread kann zwischen 300 und tausend Antworten haben. Benutzer können auf die Aktualisierungen anderer Benutzer von ihrer Timeline aus über die Website Plurk.com, per Privat- oder Instant-Messaging oder per Textnachrichten über kompatible Anwendungen von Drittanbietern reagieren.

Website: plurk.com

