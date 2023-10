Google Keep ist ein von Google entwickelter Notizdienst. Google Keep wurde am 20. März 2013 eingeführt, ist im Internet verfügbar und verfügt über mobile Apps für die mobilen Betriebssysteme Android und iOS. Keep bietet eine Vielzahl von Tools zum Notieren, darunter Text, Listen, Bilder und Audio. Benutzer können Erinnerungen einrichten, die in Google Now integriert sind. Mithilfe der optischen Zeichenerkennung kann Text aus Bildern extrahiert und Sprachaufzeichnungen transkribiert werden. Die Schnittstelle ermöglicht eine einspaltige Ansicht oder eine mehrspaltige Ansicht. Notizen können farblich gekennzeichnet und Beschriftungen zur Organisation angebracht werden. Spätere Updates haben Funktionen zum Anheften von Notizen und zur Zusammenarbeit an Notizen mit anderen Keep-Benutzern in Echtzeit hinzugefügt. Google Keep hat gemischte Kritiken erhalten. In einer Rezension kurz nach der Markteinführung im Jahr 2013 wurden die Geschwindigkeit, die Qualität der Sprachnotizen, die Synchronisierung und das Widget gelobt, das auf dem Android-Startbildschirm platziert werden konnte. Rezensionen aus dem Jahr 2016 bemängelten das Fehlen von Formatierungsoptionen, die Unmöglichkeit, Änderungen rückgängig zu machen, und eine Benutzeroberfläche, die nur zwei Ansichtsmodi bietet, wobei keiner von beiden wegen der Handhabung langer Notizen gefiel. Allerdings erhielt Google Keep Lob für Funktionen wie den universellen Gerätezugriff, die native Integration mit anderen Google-Diensten und die Möglichkeit, Fotos durch optische Zeichenerkennung in Text umzuwandeln.

Website: google.com

