Mailchimp ist eine amerikanische Marketing-Automatisierungsplattform und ein E-Mail-Marketing-Dienst. Die Plattform ist der Handelsname ihres Betreibers, der Rocket Science Group, eines amerikanischen Unternehmens, das 2001 von Ben Chestnut und Mark Armstrong gegründet wurde und dem später Dan Kurzius beitrat. „Mailchimp, benannt nach ihrem beliebtesten E-Card-Charakter, wurde 2001 gestartet und blieb mehrere Jahre lang ein Nebenprojekt, das ein paar tausend Dollar im Monat verdiente.“ Mailchimp begann als kostenpflichtiger Dienst und fügte 2009 eine Freemium-Option hinzu. Innerhalb eines Jahres wuchs die Nutzerbasis von 85.000 auf 450.000. Bis Juni 2014 verschickte das Unternehmen im Namen seiner Nutzer über 10 Milliarden E-Mails pro Monat. Im Jahr 2017 gewann das Unternehmen täglich 14.000 neue Kunden. Das Unternehmen blieb im Besitz seiner Mitbegründer und akzeptierte keine Risikokapitalfonds. Im Jahr 2016 wurde Mailchimp auf Platz 7 der Forbes Cloud 100-Liste geführt. Im Februar 2017 wurde das Unternehmen von Fast Company zu einem der innovativsten Unternehmen des Jahres 2017 gekürt. Im August 2017 wurde berichtet, dass Mailchimp Büros in Brooklyn und Oakland, Kalifornien, eröffnen würde. Im Februar 2019 erwarb Mailchimp LemonStand, einen kleineren Konkurrenten . Später im Jahr 2019 gab das Unternehmen bekannt, dass sein Jahresumsatz 700 Millionen US-Dollar erreichen würde. Mailchimp kündigte später seine Pläne an, vom Postversand zum Angebot einer „vollständigen Marketingplattform für kleinere Organisationen“ überzugehen. Zu diesem Zweck hat Mailchimp im März 2020 das in London ansässige Medien- und Zeitschriftenunternehmen Courier übernommen, mit dem erklärten Ziel, international zu wachsen. Das Magazin hat eine Leserschaft von 100.000 Lesern in mehr als 26 Ländern. Ab Mai 2019 werden neue Benutzer pro Kontakt berechnet, nicht nur für nur abonnierte Kontakte, sodass neue Benutzer für nicht abonnierte und noch nicht bestätigte Kontakte zahlen.

Website: mailchimp.com

