WeChat (Chinesisch: 微信; Pinyin: Wēixìn (zuhören); wörtlich: „Mikronachricht“) ist eine von Tencent entwickelte chinesische Mehrzweck-App für Messaging, soziale Medien und mobiles Bezahlen. Nach der Erstveröffentlichung im Jahr 2011 wurde sie 2018 mit über 1 Milliarde monatlich aktiven Nutzern zur weltweit größten eigenständigen mobilen App. WeChat wird aufgrund seines großen Funktionsumfangs als Chinas „App für alles“ und „Super-App“ bezeichnet. Die Nutzeraktivitäten auf WeChat werden im Rahmen des Massenüberwachungsnetzwerks in China analysiert, verfolgt und auf Anfrage an chinesische Behörden weitergegeben. WeChat zensiert politisch sensible Themen in China. Daten, die von außerhalb Chinas registrierten Konten übermittelt werden, werden überwacht, analysiert und zum Aufbau von Zensuralgorithmen in China verwendet. Als Reaktion auf einen Grenzstreit zwischen Indien und China wurde WeChat im Juni 2020 in Indien verboten. Am 6. August 2020 unterzeichnete US-Präsident Donald Trump eine Durchführungsverordnung, die US-„Transaktionen“ mit WeChat innerhalb von 45 Tagen verbietet.

Website: web.wechat.com

