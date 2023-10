Messages ist eine SMS- und Instant-Messaging-Anwendung, die von Google für sein mobiles Android-Betriebssystem entwickelt wurde. Eine Weboberfläche ist ebenfalls verfügbar. Sie wurde am 12. November 2014 gestartet und unterstützt seit 2018 Rich Communication Services (RCS)-Nachrichten. Die App unterstützt keine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, die Entwicklung der Funktion wurde jedoch in einer durchgesickerten internen Version der App am 23. Mai 2020 gesehen Bis April 2020 hatte die App mehr als eine Milliarde Installationen, was höchstwahrscheinlich auf die umfassendere Einführung von Rich Communication Services durch Google in vielen verschiedenen Ländern ohne Netzbetreiberunterstützung zurückzuführen ist.

Website: messages.google.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Messages verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.