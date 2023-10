WhatsApp Messenger, oder einfach WhatsApp, ist ein amerikanischer Freeware-, plattformübergreifender Messaging- und Voice-over-IP-Dienst (VoIP) von Facebook, Inc. Er ermöglicht Benutzern das Senden von Text- und Sprachnachrichten, das Tätigen von Sprach- und Videoanrufen sowie das Teilen von Bildern , Dokumente, Benutzerstandorte und andere Medien. Die Client-Anwendung von WhatsApp läuft auf mobilen Geräten, ist aber auch von Desktop-Computern aus zugänglich, sofern das mobile Gerät des Benutzers während der Nutzung der Desktop-App mit dem Internet verbunden bleibt. Der Dienst erfordert, dass Benutzer eine Standard-Mobilfunknummer angeben, um sich beim Dienst zu registrieren. Im Januar 2018 veröffentlichte WhatsApp eine eigenständige Geschäfts-App namens WhatsApp Business, die sich an Kleinunternehmer richtet und es Unternehmen ermöglicht, mit Kunden zu kommunizieren, die den Standard-WhatsApp-Client verwenden. Die Client-Anwendung wurde von WhatsApp Inc. aus Mountain View, Kalifornien, erstellt wurde im Februar 2014 von Facebook für rund 19,3 Milliarden US-Dollar übernommen. Es wurde 2015 zur weltweit beliebtesten Messaging-Anwendung und hat im Februar 2020 weltweit über 2 Milliarden Nutzer. Es ist zum wichtigsten Mittel der elektronischen Kommunikation in mehreren Ländern und Standorten geworden, darunter Lateinamerika, der indische Subkontinent und weite Teile davon Europa und Afrika.

Website: whatsapp.com

