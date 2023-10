Sohu, Inc. (Chinesisch: 搜狐; Pinyin: Sōuhú; wörtlich: „Suchfox“) ist ein chinesisches Internetunternehmen mit Hauptsitz im Sohu Internet Plaza im Bezirk Haidian in Peking. Sohu und seine Tochtergesellschaften bieten Werbung, eine Suchmaschine, Online-Multiplayer-Spiele und andere Dienste an.

Website: sohu.com

