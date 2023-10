Baidu, Inc. (Chinesisch: 百度; Pinyin: Bǎidù, was „hundertmal“ bedeutet, anglisiert BY-doo) ist ein chinesisches multinationales Technologieunternehmen, das sich auf internetbezogene Dienste und Produkte sowie künstliche Intelligenz (KI) spezialisiert hat und seinen Hauptsitz im Pekinger Stadtteil Haidian hat Bezirk. Es ist eines der größten KI- und Internetunternehmen der Welt. Die Holdinggesellschaft der Gruppe ist auf den Cayman Islands eingetragen. Baidu wurde im Januar 2000 von Robin Li und Eric Xu gegründet. Die Suchmaschine Baidu ist derzeit die drittgrößte Website im Alexa-Internet-Ranking. Baidu hat seinen Ursprung in RankDex, einer früheren Suchmaschine, die 1996 von Robin Li entwickelt wurde, bevor er Baidu im Jahr 2000 gründete. Baidu bietet verschiedene Dienste an, darunter eine chinesische Suchmaschine sowie einen Kartendienst namens Baidu Maps. Baidu bietet etwa 57 Such- und Community-Dienste an, darunter Baidu Baike (eine Online-Enzyklopädie), Baidu Wangpan (ein Cloud-Speicherdienst) und Baidu Tieba (ein schlüsselwortbasiertes Diskussionsforum). Verantwortlich dafür ist die Baidu Global Business Unit (GBU). Baidus internationale Produkte und Dienstleistungen für Märkte außerhalb Chinas. Das Produktportfolio von Baidu GBU umfasst die Tastatur-Apps Simeji und Facemoji Keyboard, die Inhaltsempfehlungsplattform popIn, das Augmented-Reality-Netzwerk OmniAR, den japanischen Smart-Projektor popIn Aladdin und die Werbeplattform MediaGo, die sich an chinesische Werbetreibende richtet, die ausländische Nutzer erreichen möchten. Im Jahr 2017 ging Baidu GBU eine Partnerschaft mit Snap Inc. ein, um als offizieller Werbe-Reseller des Unternehmens für Snapchat in Großchina, Südkorea, Japan und Singapur zu fungieren. Die Partnerschaft wurde 2019 verlängert. Im Jahr 2018 veräußerte Baidu den Teil des „Global DU Business“ seines Auslandsgeschäfts, das eine Reihe von Utility-Apps entwickelte, darunter ES File Explorer, DU Caller, Mobojoy, Photo Wonder und DU Recorder usw. Dies Das Unternehmen operiert nun unabhängig von Baidu unter dem Namen DO Global. Baidu verfügt über die zweitgrößte Suchmaschine der Welt und hielt einen Marktanteil von 76,05 % auf dem chinesischen Suchmaschinenmarkt. Im Dezember 2007 wurde Baidu als erstes chinesisches Unternehmen in den NASDAQ-100-Index aufgenommen. Im Mai 2018 stieg die Marktkapitalisierung von Baidu auf 99 Milliarden US-Dollar. Im Oktober 2018 trat Baidu als erstes chinesisches Unternehmen dem in den USA ansässigen Computerethik-Konsortium Partnership on AI bei.

Website: baidu.com

