Microsoft Bing

Bing ist eine Websuchmaschine, die Microsoft gehört und von Microsoft betrieben wird. Der Dienst hat seinen Ursprung in den früheren Suchmaschinen von Microsoft: MSN Search, Windows Live Search und später Live Search. Bing bietet eine Vielzahl von Suchdiensten, darunter Web-, Video-, Bild- und Kartensuchprodukte. Es wird mit ASP.NET entwickelt. Bing, Microsofts Ersatz für Live Search, wurde am 28. Mai 2009 von Microsoft-CEO Steve Ballmer auf der All Things Digital-Konferenz in San Diego, Kalifornien, vorgestellt und am 3. Juni 2009 veröffentlicht. Zu den bemerkenswerten neuen Funktionen gehörte damals die Auflistung von Suchvorschlägen während der Eingabe von Suchanfragen und eine Liste verwandter Suchanfragen (genannt „Explore-Bereich“) basierend auf semantischer Technologie von Powerset, das Microsoft 2008 erworben hatte. Im Juli 2009 haben Microsoft und Yahoo! kündigte einen Deal an, bei dem Bing Yahoo! Suchen. Alle Yahoo! Globale Suchkunden und -partner haben den Übergang Anfang 2012 vollzogen. Der Deal wurde 2015 geändert, was bedeutet, dass Yahoo! war nur für die „Mehrheit“ der Suchanfragen erforderlich, um Bing zu verwenden. Im Oktober 2011 gab Microsoft bekannt, dass sie an einer neuen Back-End-Suchinfrastruktur arbeiten, mit dem Ziel, schnellere und etwas relevantere Suchergebnisse für Benutzer bereitzustellen. Die neue Index-Bereitstellungstechnologie, bekannt als „Tiger“, war seit August desselben Jahres weltweit in Bing integriert. Im Mai 2012 kündigte Microsoft eine weitere Neugestaltung seiner Suchmaschine an, die „Sidebar“ umfasst, eine soziale Funktion, die die sozialen Netzwerke der Benutzer nach für die Suchanfrage relevanten Informationen durchsucht. Der Indexierungsalgorithmus für die Suchmaschine BitFunnel und verschiedene Komponenten der Suchmaschine wurden erstellt Open Source von Microsoft im Jahr 2016. Seit Oktober 2018 ist Bing mit einem Abfragevolumen von 4,58 % die drittgrößte Suchmaschine weltweit, hinter Google (77 %) und Baidu (14,45 %). Yahoo! Die Suche, die hauptsächlich von Bing betrieben wird, liegt bei 2,63 %.

Website: bing.com

