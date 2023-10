MSN (in Großbuchstaben geschrieben) ist ein Webportal und eine zugehörige Sammlung von Internetdiensten und Apps für Windows und mobile Geräte, die von Microsoft bereitgestellt und am 24. August 1995, dem gleichen Veröffentlichungsdatum wie Windows 95, gestartet wurden. Das Microsoft-Netzwerk war ursprünglich ein abonnementbasierter Einwahl-Onlinedienst, der später zu einem Internetdienstanbieter namens MSN Dial-up wurde. Gleichzeitig startete das Unternehmen ein neues Webportal mit dem Namen Microsoft Internet Start und legte es als erste Standardstartseite seines Webbrowsers Internet Explorer fest. Im Jahr 1998 benannte Microsoft dieses Webportal um und verlegte es auf den Domänennamen www.msn.com, wo es geblieben ist. Zusätzlich zu seinem ursprünglichen MSN-Einwahldienst hat Microsoft den Markennamen „MSN“ für eine Vielzahl von Anwendungen verwendet Produkte und Dienstleistungen im Laufe der Jahre, insbesondere Hotmail (später Outlook.com), Messenger (das im Internet-Slang einst ein Synonym für „MSN“ war und jetzt durch Skype ersetzt wurde) und seine Websuchmaschine, die jetzt Bing heißt, und mehrere andere umbenannte und eingestellte Dienste. Die aktuelle Website und App-Suite von MSN wurde erstmals 2014 von Microsoft im Rahmen einer kompletten Neugestaltung und eines Relaunchs eingeführt. MSN hat seinen Sitz in den Vereinigten Staaten und bietet internationale Versionen seines Portals für Dutzende Länder auf der ganzen Welt an.

Website: msn.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit MSN verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.