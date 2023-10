Microsoft OneNote ist ein Notizprogramm zum Sammeln von Informationen in freier Form und zur Zusammenarbeit mit mehreren Benutzern. Es sammelt Notizen, Zeichnungen, Bildschirmausschnitte und Audiokommentare der Benutzer. Notizen können über das Internet oder ein Netzwerk mit anderen OneNote-Benutzern geteilt werden. Bisher war OneNote vor der Ausgabe 2019 hauptsächlich als Teil der Microsoft Office-Suite verfügbar. Microsoft vertreibt Versionen von OneNote jetzt als kostenlose, eigenständige App über die App Stores von Windows 10, macOS, iOS und Android. Microsoft bietet auch eine webbasierte Version von OneNote als Teil von OneDrive und Office für das Web an; Mit dieser Version können Benutzer Notizen in einem Webbrowser bearbeiten.

Website: onenote.com

