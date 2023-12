Sticky Notes ist eine Desktop-Notizanwendung, die in Windows 7, Windows 8 und Windows 10 enthalten ist. Die App wird schnell geladen und ermöglicht es Benutzern, schnell Notizen zu machen, indem sie Haftnotiz-ähnliche Fenster auf ihrem Desktop verwenden. Haftnotizen entstanden in der Windows XP Tablet Edition im Jahr 2002 und waren in Windows Vista als Gadget für die Windows-Sidebar enthalten. Laut Microsoft gab es im April 2016 acht Millionen monatliche Sticky Notes-Benutzer. Es ist in Outlook.com und Microsoft Teams integriert.

Website: onenote.com

