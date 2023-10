Microsoft Planner ist eine Planungsanwendung, die auf der Microsoft Office 365-Plattform verfügbar ist. Die Anwendung steht Premium-, Geschäfts- und Bildungsabonnenten von Office 365 zur Verfügung. Am 6. Juni 2016 stellte Microsoft die Anwendung zur allgemeinen Veröffentlichung zur Verfügung und führte sie in den ersten Wochen für berechtigte Abonnementpläne ein. Mit Planner können Benutzer und Teams erstellen Planen, Aufgaben zusammenstellen und zuweisen, Dateien teilen, mit anderen Benutzern kommunizieren und zusammenarbeiten und Fortschrittsaktualisierungen über verschiedene Wege auf der Office 365-Plattform erhalten. Jeder neue Plan, der in Planner erstellt wird, erstellt automatisch eine neue Office 365-Gruppe.

Website: tasks.office.com

