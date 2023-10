Microsoft To Do (früher als Microsoft To-Do bezeichnet) ist eine cloudbasierte Aufgabenverwaltungsanwendung. Es ermöglicht Benutzern, ihre Aufgaben von einem Smartphone, Tablet und Computer aus zu verwalten. Die Technologie wird vom Team hinter Wunderlist entwickelt, das von Microsoft übernommen wurde, und die eigenständigen Apps fließen in die bestehende Aufgabenfunktion der Outlook-Produktpalette ein.

Website: todo.microsoft.com

