Zenkit To Do ist eine supereinfache Aufgabenverwaltungs-App, die Ihnen hilft, produktiv zu arbeiten und mit anderen zusammenzuarbeiten. Damit können Sie Ihre Aufgaben, Einkaufslisten, Besprechungen, Veranstaltungen, Reisen, Ideen, Notizen, Orte und alles, was Ihnen sonst noch wichtig ist, organisieren. Sie können Listen erstellen und Aufgaben mit Ihren Teammitgliedern, Ihrer Familie und Ihren Freunden teilen. To Do synchronisiert alles zwischen all Ihren Geräten, sodass Sie überall auf Ihre Listen zugreifen können, auch offline.

Website: todo.zenkit.com

