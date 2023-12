Mit durchdachtem Design und beeindruckender Grafik ist Actions eine völlig neue Möglichkeit, den Überblick über Ihr Leben zu behalten. Actions by Moleskine macht Aufgaben zu etwas, auf das Sie sich freuen. Die Komplexität und Unordnung herkömmlicher Aufgabenmanager wird durch eine übersichtliche Benutzeroberfläche ersetzt, die dafür sorgt, dass Sie konzentriert bleiben. Intelligentes Design bedeutet, dass leistungsstarke Funktionalität dann zur Verfügung steht, wenn Sie sie benötigen, aber niemals im Weg ist. Die Actions-Ästhetik zeichnet sich durch tiefe Schwarztöne und wunderschöne Farben aus, die den Bildschirm Ihres Geräts zum Leuchten bringen. Spielerische, flüssige Animationen machen die Navigation schnell, unterhaltsam und einfach. Mit Aktionskarten können Sie Aufgaben erstellen, die direkt in Ihren übersichtlichen Zeitplan eingefügt werden. Kombinieren Sie sie mit Erinnerungen, Notizen und Listen, um Ihren Tag mühelos zu organisieren. Mit Listen können Sie Ihre Aktionskarten gruppieren. Kennzeichnen Sie einfach eine Aktionskarte mit einem Listennamen, um sie farblich zu kennzeichnen. Der Zeitplanbildschirm ist eine laufende Liste aller Ihrer Aufgaben für die nächsten sieben Tage, sodass Sie ganz einfach sehen können, was ansteht. Müssen Sie einen neuen Termin vereinbaren? Verschieben Sie eine Aufgabe einfach per Drag & Drop auf einen anderen Tag. Der Logbuch-Bildschirm ist eine zufriedenstellende Darstellung aller von Ihnen erledigten Aufgaben.

Website: moleskinestudio.com

