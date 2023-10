Google Sheets ist ein Tabellenkalkulationsprogramm, das Teil einer kostenlosen, webbasierten Software-Office-Suite ist, die Google im Rahmen seines Google Drive-Dienstes anbietet. Der Dienst umfasst außerdem Google Docs und Google Slides, ein Textverarbeitungs- bzw. Präsentationsprogramm. Google Sheets ist als Webanwendung, mobile App für Android, iOS, Windows, BlackBerry und als Desktop-Anwendung auf Googles ChromeOS verfügbar. Die App ist mit Microsoft Excel-Dateiformaten kompatibel. Mit der App können Benutzer Dateien online erstellen und bearbeiten und gleichzeitig in Echtzeit mit anderen Benutzern zusammenarbeiten. Änderungen werden vom Benutzer mit einem Revisionsverlauf verfolgt, der die Änderungen anzeigt. Die Position eines Redakteurs wird mit einer editorspezifischen Farbe und einem Cursor hervorgehoben und ein Berechtigungssystem regelt, was Benutzer tun können. Mit den Aktualisierungen wurden Funktionen eingeführt, die maschinelles Lernen nutzen, darunter „Explore“, das Antworten auf der Grundlage von Fragen in natürlicher Sprache in einer Tabelle bietet.

