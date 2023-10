Microsoft PowerPoint Online

Arbeiten Sie kostenlos mit einer Online-Version von Microsoft PowerPoint zusammen. Speichern Sie Präsentationen in OneDrive. Teilen Sie sie mit anderen und arbeiten Sie gleichzeitig zusammen. Microsoft PowerPoint ist ein Präsentationsprogramm, das von Robert Gaskins und Dennis Austin bei einem Softwareunternehmen namens Forethought, Inc. entwickelt wurde. Es wurde am 20. April 1987 zunächst nur für Macintosh-Computer veröffentlicht. Microsoft erwarb PowerPoint drei Monate nach seinem Erscheinen für 14 Millionen US-Dollar. Dies war Microsofts erste bedeutende Akquisition, und Microsoft gründete im Silicon Valley, wo Forethought ansässig war, eine neue Geschäftseinheit für PowerPoint. PowerPoint wurde eine Komponente der Microsoft Office-Suite, die erstmals 1989 für Macintosh und 1990 für Windows angeboten wurde und gebündelt wurde mehrere Microsoft-Apps. Beginnend mit PowerPoint 4.0 (1994) wurde PowerPoint in die Microsoft Office-Entwicklung integriert und übernahm gemeinsame gemeinsame Komponenten und eine konvergente Benutzeroberfläche. Der Marktanteil von PowerPoint war zunächst sehr gering, bevor eine Version für Microsoft Windows eingeführt wurde, wuchs aber mit der Einführung rasch Wachstum von Windows und Office. Seit Ende der 1990er-Jahre wird der weltweite Marktanteil von PowerPoint bei Präsentationssoftware auf 95 Prozent geschätzt. PowerPoint wurde ursprünglich für die Bereitstellung von visuellen Elementen für Gruppenpräsentationen in Unternehmensorganisationen entwickelt, wird aber inzwischen auch in vielen anderen Kommunikationssituationen, sowohl im Geschäftsleben, sehr häufig eingesetzt und darüber hinaus. Die Auswirkungen dieser viel umfassenderen Verwendung von PowerPoint wurden in der gesamten Gesellschaft als gewaltige Veränderung wahrgenommen, mit starken Reaktionen, einschließlich der Empfehlung, es weniger, anders oder besser zu verwenden. Die erste PowerPoint-Version (Macintosh 1987) wurde zur Herstellung von Overhead-Folien verwendet, mit der zweiten (Macintosh 1988, Windows 1990) konnten auch farbige 35-mm-Dias hergestellt werden. Die dritte Version (Windows und Macintosh 1992) führte die Videoausgabe virtueller Diashows auf digitale Projektoren ein, die im Laufe der Zeit physische Folien und Dias vollständig ersetzen sollten. Ein Dutzend Hauptversionen haben seitdem viele zusätzliche Funktionen und Betriebsmodi hinzugefügt und PowerPoint über Apple Macintosh und Microsoft Windows hinaus verfügbar gemacht, indem Versionen für iOS, Android und Webzugriff hinzugefügt wurden.

Website: microsoft.com

