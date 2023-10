AOL (stilisiert als Aol., früher ein Unternehmen namens AOL Inc. und ursprünglich bekannt als America Online) ist ein amerikanisches Webportal und Onlinedienstanbieter mit Sitz in New York City. Es handelt sich um eine Marke, die von Verizon Media vermarktet wird. Der Dienst führt seine Geschichte auf einen Onlinedienst namens PlayNET zurück. PlayNET lizenzierte seine Software an Quantum Link (Q-Link), das im November 1985 online ging. Ein neuer IBM PC-Client wurde 1988 eingeführt und schließlich 1989 in America Online umbenannt. AOL entwickelte sich zum größten Online-Dienst und verdrängte etablierte Spieler wie CompuServe und The Source. Bis 1995 hatte AOL etwa drei Millionen aktive Benutzer. AOL war Mitte der 1990er Jahre einer der ersten Pioniere des Internets und die bekannteste Marke im Internet in den Vereinigten Staaten. Ursprünglich stellte das Unternehmen einen DFÜ-Dienst für Millionen von Amerikanern bereit und stellte nach dem Kauf von Netscape auch ein Webportal, E-Mail, Instant Messaging und später einen Webbrowser zur Verfügung. Im Jahr 2001, auf dem Höhepunkt seiner Popularität, kaufte das Unternehmen den Medienkonzern Time Warner im Rahmen der größten Fusion in der Geschichte der USA. Danach ging AOL rapide zurück, teilweise aufgrund des Rückgangs der Einwahlverbindung und der Zunahme des Breitbandzugangs. AOL wurde schließlich 2009 von Time Warner abgespalten und Tim Armstrong zum neuen CEO ernannt. Unter seiner Führung investierte das Unternehmen in Medienmarken und Werbetechnologien. Am 23. Juni 2015 wurde AOL von Verizon Communications für 4,4 Milliarden US-Dollar übernommen.

Website: aol.com

