Yahoo! () ist ein amerikanischer Webdienstanbieter mit Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien, der Verizon Media gehört. Das ursprüngliche Yahoo! Das Unternehmen wurde im Januar 1994 von Jerry Yang und David Filo gegründet und am 2. März 1995 gegründet. Yahoo war einer der Pioniere der frühen Internet-Ära in den 1990er Jahren. Es bietet oder stellte ein Webportal, eine Suchmaschine Yahoo! Suche und zugehörige Dienste, einschließlich Yahoo! Verzeichnis, Yahoo! Mail, Yahoo! Nachrichten, Yahoo! Finanzen, Yahoo! Gruppen, Yahoo! Antworten, Werbung, Online-Mapping, Video-Sharing, Fantasy-Sport und seine Social-Media-Website. In seiner Blütezeit war es einer der beliebtesten Orte in den Vereinigten Staaten. Laut den Webanalyse-Drittanbietern Alexa und SimilarWeb war Yahoo mit über 7 Milliarden Aufrufen pro Monat die meistgelesene Nachrichten- und Medien-Website und belegte im Jahr 2016 den sechsthäufigsten Besuch weltweit. Einst eine der größten Internet-Websites Unternehmen ging Yahoo ab Ende der 2000er Jahre langsam zurück, und 2017 erwarb Verizon Communications den größten Teil des Internetgeschäfts von Yahoo für 4,48 Milliarden US-Dollar, ohne seine Anteile an Alibaba Group und Yahoo! Japan, die an Yahoos Nachfolgeunternehmen Altaba übertragen wurden. Obwohl Yahoo-Domain-Websites an Bedeutung verloren haben, gehören sie immer noch zu den beliebtesten Websites und belegen laut Alexa-Ranking vom Oktober 2019 den 10. Platz weltweit.

Website: yahoo.com

