Realtor.com (stilisiert als realtor.com) ist eine Website mit Immobilienangeboten, die von der News Corp-Tochter Move, Inc. betrieben wird und ihren Sitz in Santa Clara, Kalifornien, hat. Im Jahr 2021 ist es die Immobilien-Website Nr. 1 und die am zweithäufigsten besuchte Immobilien-Website. Die Website wurde 1995 als Realtor Information Network gegründet und dient als geschlossenes Netzwerk für Mitglieder der National Association of Realtors. Es wurde 1996 als öffentliche Website mit Immobilienangeboten neu gestartet. Seitdem ist Realtor.com nach eigenen Angaben die größte Immobilien-Website in den Vereinigten Staaten und wurde 2016 von Morgan Stanley mit 2,5 Milliarden US-Dollar bewertet.

