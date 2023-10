Mega (in Großbuchstaben als MEGA stilisiert) oder Mega.nz ist ein Cloud-Speicher- und Datei-Hosting-Dienst, der von Mega Limited, einem in Auckland ansässigen Unternehmen, angeboten wird. Der Dienst wird hauptsächlich über webbasierte Apps angeboten. Mega-Mobile-Apps sind auch für Windows Phone, Android und iOS verfügbar. Mega ist bekannt für sein großes Speicherkontingent von 50 GB für kostenlose Konten. Die Website und der Dienst wurden am 19. Januar 2013 von Kim Dotcom gestartet, die den inzwischen nicht mehr existierenden Dienst Megaupload gegründet hatte. Im Jahr 2015 distanzierte sich Kim Dotcom jedoch von dem Dienst und gab an, dass die neuseeländische Regierung die Anteile eines chinesischen Investors beschlagnahmt habe und die Kontrolle über die Website habe. Mega Limited antwortete, dass die Behörden nicht in ihre Geschäftstätigkeit eingegriffen hätten.

Website: mega.io

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit MEGA verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.