Mit iCloud Drive können Sie Ihre Dateien sicher in iCloud speichern und auf iCloud.com und Ihrem iPhone, iPad, iPod touch, Mac und Windows-Computer darauf zugreifen. Sie können auch alle Dateien in den Ordnern „Desktop“ und „Dokumente“ auf Ihrem Mac automatisch in iCloud Drive speichern lassen. Auf diese Weise können Sie Dateien genau dort speichern, wo Sie sie normalerweise auf Ihrem Mac aufbewahren, und sie werden auf iCloud.com und allen Ihren Geräten verfügbar. Auf iCloud.com können Sie iCloud Drive verwenden, um Dateien hoch- und herunterzuladen, Dateien freizugeben, Dateien zu löschen, Dateien in Ordnern zu organisieren, Dateien umzubenennen und kürzlich gelöschte Dateien wiederherzustellen. Sie können Ordner mit Dateien auch für andere iCloud-Benutzer freigeben. Wenn Sie Pages-, Numbers- oder Keynote-Dateien in iCloud Drive gespeichert haben, können Sie diese in Pages, Numbers oder Keynote auf iCloud.com öffnen.

Website: icloud.com

