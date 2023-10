Wasabi Technologies, Inc. ist ein Anbieter von Objektspeicherdiensten mit Sitz in den Vereinigten Staaten. Es verkauft ein Produkt, einen Objektspeicherdienst namens Wasabi Hot Cloud Storage. Das Unternehmen wurde im September 2015 gegründet und brachte sein Cloud-Speicherprodukt im Mai 2017 auf den Markt. Das Unternehmen wurde von David Friend und Jeff Flowers mitbegründet. Friend, CEO des Unternehmens, behauptet, dass die Software „verwaltet, wie die Hardware des Rechenzentrums Informationen speichert und organisiert“, was zu einem Hochgeschwindigkeitslesen und -schreiben von Daten führt.

Website: console.wasabisys.com

