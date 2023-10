Microsoft Azure, allgemein als Azure bezeichnet, ist ein von Microsoft entwickelter Cloud-Computing-Dienst zum Erstellen, Testen, Bereitstellen und Verwalten von Anwendungen und Diensten über von Microsoft verwaltete Rechenzentren. Es bietet Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS) und Infrastructure as a Service (IaaS) und unterstützt viele verschiedene Programmiersprachen, Tools und Frameworks, darunter sowohl Microsoft-spezifische als auch Software und Systeme von Drittanbietern. Azure wurde im Oktober 2008 angekündigt, mit dem Codenamen „Project Red Dog“ gestartet und am 1. Februar 2010 als Windows Azure veröffentlicht, bevor es am 25. März 2014 in Microsoft Azure umbenannt wurde.

Website: azure.microsoft.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Microsoft Azure verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.