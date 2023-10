Die von Google angebotene Google Cloud Platform (GCP) ist eine Reihe von Cloud-Computing-Diensten, die auf derselben Infrastruktur ausgeführt werden, die Google intern für seine Endbenutzerprodukte wie Google Search, Gmail, Dateispeicher und YouTube verwendet. Neben einer Reihe von Verwaltungstools bietet es eine Reihe modularer Cloud-Dienste, darunter Computing, Datenspeicherung, Datenanalyse und maschinelles Lernen. Für die Registrierung sind Kreditkarten- oder Bankkontodaten erforderlich. Die Google Cloud Platform bietet Infrastructure as a Service, Platform as a Service und Serverless-Computing-Umgebungen. Im April 2008 kündigte Google App Engine an, eine Plattform zum Entwickeln und Hosten von Webanwendungen in von Google verwalteten Rechenzentren, den ersten Cloud-Computing-Dienst des Unternehmens. Der Dienst wurde im November 2011 allgemein verfügbar. Seit der Ankündigung der App Engine hat Google der Plattform mehrere Cloud-Dienste hinzugefügt. Die Google Cloud Platform ist ein Teil von Google Cloud, zu dem die öffentliche Cloud-Infrastruktur der Google Cloud Platform sowie G Suite, Unternehmensversionen von Android und Chrome OS sowie Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) für maschinelles Lernen und Unternehmenskartendienste gehören.

Website: console.cloud.google.com

