Flickr ist ein amerikanischer Bild- und Video-Hosting-Dienst sowie eine Online-Community. Es wurde 2004 von Ludicorp gegründet und erfreut sich großer Beliebtheit, da es hochauflösende Fotos von Amateur- und Profifotografen bereitstellt. Es wechselte mehrmals den Besitzer und ist seit dem 20. April 2018 im Besitz von SmugMug. Laut The Verge hatte Flickr am 20. März 2013 insgesamt 87 Millionen registrierte Mitglieder und täglich mehr als 3,5 Millionen neue Bilder hochgeladen. Am 5. August 2011 meldete die Website, dass sie mehr als 6 Milliarden Bilder hoste. Auf Fotos und Videos kann über Flickr zugegriffen werden, ohne dass ein Konto registriert werden muss. Zum Hochladen von Inhalten auf die Website muss jedoch ein Konto erstellt werden. Durch die Registrierung eines Kontos können Benutzer außerdem eine Profilseite mit Fotos und Videos erstellen, die der Benutzer hochgeladen hat, und haben außerdem die Möglichkeit, einen weiteren Flickr-Benutzer als Kontakt hinzuzufügen. Für mobile Benutzer bietet Flickr offizielle mobile Apps für iOS, Android und eine optimierte mobile Website.

Website: flickr.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Flickr verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.