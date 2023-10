Google Earth ist ein Computerprogramm, das hauptsächlich auf der Grundlage von Satellitenbildern eine 3D-Darstellung der Erde erstellt. Das Programm kartiert die Erde, indem es Satellitenbilder, Luftaufnahmen und GIS-Daten auf einem 3D-Globus überlagert, sodass Benutzer Städte und Landschaften aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten können. Benutzer können den Globus erkunden, indem sie Adressen und Koordinaten eingeben oder eine Tastatur oder Maus verwenden. Das Programm kann auch auf ein Smartphone oder Tablet heruntergeladen werden, wobei zur Navigation ein Touchscreen oder ein Stift verwendet wird. Benutzer können das Programm verwenden, um ihre eigenen Daten mithilfe der Keyhole Markup Language hinzuzufügen und diese über verschiedene Quellen wie Foren oder Blogs hochzuladen. Google Earth ist in der Lage, verschiedene Arten von Bildern anzuzeigen, die auf der Erdoberfläche überlagert sind, und ist außerdem ein Web Map Service-Client. Kürzlich hat Google bekannt gegeben, dass Google Earth inzwischen mehr als 98 Prozent der Welt abdeckt und 10 Millionen Meilen an Street View-Bildern aufgenommen hat, eine Entfernung, die mehr als 400 Mal um den Globus reichen könnte. Zusätzlich zur Earth-Navigation bietet Google Earth über die Desktop-Anwendung eine Reihe weiterer Tools. Zusätzliche Globen für Mond und Mars sowie ein Tool zur Betrachtung des Nachthimmels sind verfügbar. Ein Flugsimulatorspiel ist ebenfalls enthalten. Weitere Funktionen ermöglichen es Benutzern, auf Panoramio hochgeladene Fotos von verschiedenen Orten, von Wikipedia bereitgestellte Informationen zu einigen Orten und Street View-Bilder anzuzeigen. Die webbasierte Version von Google Earth umfasst auch Voyager, eine Funktion, die regelmäßig programminterne Touren hinzufügt, die oft von Wissenschaftlern und Dokumentarfilmern präsentiert werden. Einige betrachten Google Earth als Bedrohung für die Privatsphäre und die nationale Sicherheit, was dazu geführt hat, dass das Programm in mehreren Ländern verboten wurde. Einige Länder haben gefordert, dass bestimmte Gebiete in den Satellitenbildern von Google verdeckt werden, in der Regel Gebiete mit militärischen Einrichtungen.

Website: google.com

