Mint.com ist ein kostenloser, webbasierter persönlicher Finanzverwaltungsdienst für die USA und Kanada, der von Aaron Patzer entwickelt wurde. Mint stellte die Kontozusammenführung ursprünglich durch einen Deal mit Yodlee bereit, ist aber inzwischen dazu übergegangen, Intuit für die Verbindung zu Konten zu verwenden. Der Hauptdienst von Mint ermöglicht es Benutzern, Bank-, Kreditkarten-, Investitions- und Kreditsalden und -transaktionen über eine einzige Benutzeroberfläche zu verfolgen sowie Budgets zu erstellen und finanzielle Ziele festzulegen. Im Jahr 2009 wurde Mint von Intuit, den Herstellern von Quicken und TurboTax, übernommen. Seit 2010 gibt Mint.com an, mit mehr als 16.000 US-amerikanischen und kanadischen Finanzinstituten in Kontakt zu stehen und mehr als 17 Millionen individuelle Finanzkonten zu unterstützen. Im November 2013 gab Mint.com an, mehr als 10 Millionen Nutzer zu haben. Im Jahr 2016 gab Mint.com an, über 20 Millionen Nutzer zu haben.

Website: mint.intuit.com

Haftungsausschluss: WebCatalog ist weder mit Mint verbunden oder assoziiert, noch von ihnen autorisiert oder unterstützt. Alle Produktnamen, Logos und Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.