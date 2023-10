YouTube ist eine amerikanische Online-Video-Sharing-Plattform mit Hauptsitz in San Bruno, Kalifornien. Drei ehemalige PayPal-Mitarbeiter – Chad Hurley, Steve Chen und Jawed Karim – gründeten den Dienst im Februar 2005. Google kaufte die Website im November 2006 für 1,65 Milliarden US-Dollar; YouTube fungiert mittlerweile als eine der Tochtergesellschaften von Google. Auf YouTube können Nutzer Videos hochladen, ansehen, bewerten, teilen, zu Playlists hinzufügen, Berichte erstellen, Kommentare dazu abgeben und andere Nutzer abonnieren. Es bietet eine große Auswahl an benutzergenerierten und Unternehmensmedienvideos. Zu den verfügbaren Inhalten gehören Videoclips, Fernsehsendungen, Musikvideos, Kurz- und Dokumentarfilme, Audioaufnahmen, Filmtrailer, Livestreams und andere Inhalte wie Videoblogging, kurze Originalvideos und Lehrvideos. Die meisten Inhalte auf YouTube werden von Einzelpersonen hochgeladen, aber Medienunternehmen wie CBS, BBC, Vevo und Hulu bieten einige ihrer Inhalte im Rahmen des YouTube-Partnerschaftsprogramms über YouTube an. Nicht registrierte Benutzer können auf der Website nur Videos ansehen (aber nicht hochladen), während registrierte Benutzer auch eine unbegrenzte Anzahl von Videos hochladen und Kommentare zu Videos hinzufügen dürfen. Videos mit Altersbeschränkung stehen nur registrierten Nutzern zur Verfügung, die bestätigen, dass sie mindestens 18 Jahre alt sind. YouTube und ausgewählte YouTuber erzielen Werbeeinnahmen mit Google AdSense, einem Programm, das Anzeigen gezielt nach Website-Inhalt und Zielgruppe ausrichtet. Die überwiegende Mehrheit seiner Videos ist kostenlos anzusehen, es gibt jedoch Ausnahmen, darunter abonnementbasierte Premiumkanäle, Leihfilme sowie YouTube Music und YouTube Premium, Abonnementdienste, die Premium- bzw. werbefreies Musik-Streaming anbieten, und werbefreie Videos. Kostenloser Zugang zu allen Inhalten, einschließlich exklusiver Inhalte, die von namhaften Persönlichkeiten in Auftrag gegeben wurden. Im Februar 2017 wurden jede Minute mehr als 400 Stunden Inhalte auf YouTube hochgeladen und täglich eine Milliarde Stunden Inhalte auf YouTube angesehen. Laut Alexa Internet ist YouTube im August 2018 nach Google die zweitbeliebteste Website der Welt. Seit Mai 2019 werden pro Minute mehr als 500 Stunden Videoinhalt auf YouTube hochgeladen. Basierend auf den gemeldeten vierteljährlichen Werbeeinnahmen wird YouTube auf einen Jahresumsatz von schätzungsweise 15 Milliarden US-Dollar geschätzt. YouTube wurde wegen Aspekten seiner Geschäftstätigkeit kritisiert, darunter der Umgang mit urheberrechtlich geschützten Inhalten in hochgeladenen Videos, seine Empfehlungsalgorithmen, die Videos aufrechterhalten, die Verschwörungstheorien und Unwahrheiten verbreiten, das Hosten von Videos, die sich angeblich an Kinder richten, aber gewalttätige oder sexuell anzügliche Inhalte mit beliebten Charakteren enthalten, sowie Videos von Minderjährigen, die in ihren Kommentarbereichen zu pädophilen Aktivitäten anregen, und schwankende Richtlinien für die Arten von Inhalten, die mit Werbung monetarisiert werden können.

Website: youtube.com

