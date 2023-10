YouTube Kids ist eine amerikanische Kindervideo-App, die von YouTube, einer Tochtergesellschaft von Google, entwickelt wurde. Die App bietet eine auf Kinder ausgerichtete Version des Dienstes mit einer kuratierten Auswahl an Inhalten, Funktionen zur Kindersicherung und dem Filtern von Videos, die für Kinder unter 13 Jahren als unangemessen gelten. Die App wurde erstmals am 15. Februar 2015 als mobile App für Android und iOS veröffentlicht und ist seitdem für LG-, Samsung- und Sony-Smart-TVs sowie für Android TV erhältlich. Seit September 2019 ist die App in 69 Ländern verfügbar, darunter Hongkong und Macau sowie einer Provinz. YouTube hat am 30. August 2019 eine webbasierte Version von YouTube Kids eingeführt. YouTube Kids wurde von Interessengruppen, insbesondere der Kampagne für eine werbefreie Kindheit, wegen Bedenken hinsichtlich der Verwendung kommerzieller Werbung durch die App sowie algorithmischer Vorschläge kritisiert von Videos, die für die Zielgruppe der App möglicherweise ungeeignet sind. Die App wurde auch mit einer Kontroverse um verstörende und/oder gewalttätige Videos in Verbindung gebracht, in denen Charaktere aus Kindermedien-Franchises dargestellt sind. Die Kritik an den Videos veranlasste YouTube zu der Ankündigung, strengere Maßnahmen zur Überprüfung und Filterung solcher Videos zu ergreifen, wenn sie von der Community gemeldet werden, und zu verhindern, dass sie über die YouTube Kids-App zugänglich sind.

Website: youtubekids.com

