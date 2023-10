Google Photos

Google Fotos ist ein von Google entwickelter Dienst zum Teilen und Speichern von Fotos. Es wurde im Mai 2015 angekündigt und von Google+, dem ehemaligen sozialen Netzwerk des Unternehmens, getrennt. Google Fotos bietet Nutzern kostenlosen, unbegrenzten Speicherplatz für Fotos mit bis zu 16 Megapixeln und Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080p. Der Dienst analysiert Fotos automatisch und identifiziert verschiedene visuelle Merkmale und Motive. Benutzer können auf Fotos nach allem suchen, wobei der Dienst Ergebnisse aus drei Hauptkategorien zurückgibt: Personen, Orte und Dinge. Die Computer-Vision von Google Fotos erkennt Gesichter (nicht nur die von Menschen, sondern auch von Haustieren) und gruppiert ähnliche Gesichter (diese Funktion ist aus Datenschutzgründen nur in bestimmten Ländern verfügbar); geografische Sehenswürdigkeiten (wie der Eiffelturm); und Themen, einschließlich Geburtstage, Gebäude, Tiere, Essen und mehr. Verschiedene Formen des maschinellen Lernens im Fotodienst ermöglichen die Erkennung von Fotoinhalten, die automatische Generierung von Alben, die Animierung ähnlicher Fotos in schnelle Videos, das Auftauchen vergangener Erinnerungen zu wichtigen Zeitpunkten und die Verbesserung der Qualität von Fotos und Videos. Im Mai 2017 kündigte Google mehrere Updates für Google Fotos an, darunter Erinnerungen und Vorschläge zum Teilen von Fotos, gemeinsame Fotobibliotheken zwischen zwei Nutzern und physische Alben, wobei Photos automatisch Sammlungen basierend auf Gesicht, Standort, Reise oder anderen Unterscheidungsmerkmalen vorschlägt. Google Fotos fungiert als Backup, wenn Fotos gesendet oder in Google-Begriffen „geteilt“ werden. Dies ist lediglich ein gängiges Backup-Tool, wenn Fotos zwischen sozialen Medien oder anderen Plattformen oder Apps geteilt werden. Google Fotos erhielt nach seiner Abkopplung von Google+ im Jahr 2015 große Anerkennung. Den Rezensenten gefiel der aktualisierte Fotodienst aufgrund seiner Erkennungstechnologie, Suche, Apps und Ladezeiten. Dennoch wurden Bedenken hinsichtlich des Datenschutzes geäußert, darunter die Beweggründe von Google für den Aufbau des Dienstes sowie seine Beziehung zu Regierungen und mögliche Gesetze, die Google dazu verpflichten, den gesamten Fotoverlauf eines Nutzers herauszugeben. Google Fotos erfreut sich einer starken Nutzerakzeptanz. Nach fünf Monaten erreichte er 100 Millionen Nutzer, nach einem Jahr 200 Millionen und im Mai 2017 500 Millionen. Google gab bekannt, dass täglich über 1,2 Milliarden Fotos in den Dienst hochgeladen werden, wobei die Gesamtsumme aller hochgeladenen Inhalte über 13,7 liegt Petabyte Speicherplatz. Zum Vergleich: Ende 2017 umfasste das gesamte Internetarchiv fast 40 Petabyte. Im Jahr 2019 erreichte Google Fotos die Marke von einer Milliarde Nutzern.

