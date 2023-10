Gmail ist ein kostenloser E-Mail-Dienst, der von Google entwickelt wurde. Benutzer können über das Web auf Gmail zugreifen und Programme von Drittanbietern verwenden, die E-Mail-Inhalte über POP- oder IMAP-Protokolle synchronisieren. Gmail startete am 1. April 2004 als limitierte Betaversion und beendete die Testphase am 7. Juli 2009. Zum Start hatte Gmail ein anfängliches Speicherkapazitätsangebot von einem Gigabyte pro Nutzer, eine deutlich höhere Menge als die seinerzeit angebotenen Konkurrenten. Heute verfügt der Dienst über 15 Gigabyte Speicherplatz. Benutzer können E-Mails mit einer Größe von bis zu 50 Megabyte einschließlich Anhängen empfangen und E-Mails mit einer Größe von bis zu 25 Megabyte senden. Um größere Dateien zu versenden, können Nutzer Dateien von Google Drive in die Nachricht einfügen. Gmail verfügt über eine suchorientierte Oberfläche und eine „Konversationsansicht“, ähnlich einem Internetforum. Der Dienst ist unter Website-Entwicklern für die frühe Einführung von Ajax bekannt. Die Mailserver von Google scannen E-Mails automatisch zu verschiedenen Zwecken, unter anderem zum Filtern von Spam und Malware und zum Hinzufügen kontextsensitiver Werbung neben E-Mails. Diese Werbepraxis wurde von Befürwortern des Datenschutzes heftig kritisiert, da Bedenken hinsichtlich der unbegrenzten Datenspeicherung, der einfachen Überwachung durch Dritte, der Tatsache, dass Benutzer anderer E-Mail-Anbieter der Richtlinie beim Senden von E-Mails an Gmail-Adressen nicht zugestimmt haben, und der Möglichkeit einer Änderung durch Google bestehen seine Richtlinien zur weiteren Reduzierung des Datenschutzes durch die Kombination von Informationen mit anderen Datennutzungen von Google. Das Unternehmen war Gegenstand von Klagen zu diesem Thema. Google hat erklärt, dass E-Mail-Nutzer „unbedingt damit rechnen müssen“, dass ihre E-Mails einer automatisierten Verarbeitung unterliegen, und behauptet, dass der Dienst keine Anzeigen neben potenziell sensiblen Nachrichten anzeigt, etwa solchen, in denen Rasse, Religion, sexuelle Orientierung, Gesundheit oder Finanzberichte erwähnt werden . Im Juni 2017 kündigte Google das Ende der Verwendung kontextbezogener Gmail-Inhalte für Werbezwecke an und stützte sich stattdessen auf Daten, die bei der Nutzung seiner anderen Dienste gesammelt wurden. Bis 2018 hatte Gmail weltweit 1,5 Milliarden aktive Nutzer.

