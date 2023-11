HP Inc. ist ein amerikanisches multinationales Informationstechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien, das Personalcomputer (PCs), Drucker und zugehöriges Zubehör sowie 3D-Drucklösungen entwickelt. Es wurde am 1. November 2015 als Rechtsnachfolger des ursprünglichen Hewlett-Packard gegründet, nachdem die Unternehmensbereiche Unternehmensprodukte und Unternehmensdienstleistungen in ein neues börsennotiertes Unternehmen, Hewlett Packard Enterprise, ausgegliedert wurden.

Website: hp.com

