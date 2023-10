Marketo, Inc. ist ein amerikanisches Softwareunternehmen mit Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien. Marketo entwickelt und vertreibt Marketing-Automatisierungssoftware für kontobasiertes Marketing und andere Marketingdienstleistungen und -produkte, einschließlich SEO und Content-Erstellung. Marketo unterstützt große Unternehmen bis hin zu schnell wachsenden Kleinunternehmen in einer Vielzahl von Branchen, von der Technologie bis zur Hochschulbildung. Im Jahr 2018 wurde Marketo von Adobe Inc. gekauft.

Website: marketo.com

