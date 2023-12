Trumpia ist ein Online-Anbieter von Multi-Channel-Marketing- und Messaging-Software, der mobiles Marketing, E-Mail-Marketing, Voice Broadcast, Instant Messaging und Social-Media-Marketing-Tools für Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und verschiedene Arten von Mitgliederorganisationen anbietet. Trumpia belegte den 46. Platz in Softwareunternehmen, Platz 33 in der Metropolregion Los Angeles, Platz 80 in den Top 100 Unternehmen Kaliforniens und insgesamt Platz 515 auf der Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Jahr 2012. Im Jahr 2011 wurde Trumpia vom Website Magazine unter die Top 3 gewählt „Top 50 Macher im Bereich Mobilfunkdienste.“ Trumpia.com hat seinen Hauptsitz in Anaheim, Kalifornien, und ist Eigentum und Betreiber von DoCircle, Inc., einem in Kalifornien ansässigen Unternehmen.

Website: trumpia.com

