The Verge ist eine amerikanische Technologie-Nachrichten-Website, die von Vox Media betrieben wird und Nachrichten, Reportagen, Ratgeber, Produktrezensionen und Podcasts veröffentlicht. Die Website wurde am 1. November 2011 gestartet und nutzt die proprietäre Multimedia-Publishing-Plattform Chorus von Vox Media. Im Jahr 2013 wurde Nilay Patel zum Chefredakteur und Dieter Bohn zum Chefredakteur ernannt; Helen Havlak wurde 2017 zur Redaktionsleiterin ernannt. The Verge gewann fünf Webby Awards für das Jahr 2012, darunter Auszeichnungen für das beste Schreiben (Editorial), den besten Podcast für The Vergecast, das beste visuelle Design, die beste Website für Unterhaltungselektronik und die beste mobile Nachrichten-App.

Website: theverge.com

