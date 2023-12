The Lancet ist eine wöchentlich erscheinende, von Experten begutachtete Fachzeitschrift für Allgemeinmedizin. Sie gehört zu den ältesten und bekanntesten allgemeinmedizinischen Fachzeitschriften der Welt. Sie wurde 1823 von Thomas Wakley, einem englischen Chirurgen, gegründet, der sie nach dem chirurgischen Instrument namens Lanzette (Skalpell) benannte. Die Zeitschrift veröffentlicht Original-Forschungsartikel, Übersichtsartikel („Seminare“ und „Rezensionen“), Leitartikel, Buchrezensionen, Korrespondenz sowie Nachrichtenbeiträge und Fallberichte. The Lancet ist seit 1991 im Besitz von Elsevier und sein Chefredakteur ist seit 1995 Richard Horton. Die Zeitschrift hat Redaktionsbüros in London, New York und Peking.

Website: thelancet.com

