Shutterstock ist ein amerikanischer Anbieter von Stock-Fotografie, Stock-Footage, Stock-Musik und Bearbeitungstools; Der Hauptsitz befindet sich in New York. Shutterstock wurde 2003 vom Programmierer und Fotografen Jon Oringer gegründet und unterhält eine Bibliothek mit rund 200 Millionen lizenzfreien Fotos, Vektorgrafiken und Illustrationen sowie rund 10 Millionen Videoclips und Musiktiteln, die lizenziert werden können. Ursprünglich war Shutterstock nur eine Abonnementseite, doch 2008 erweiterte sich Shutterstock über das Angebot von Abonnements hinaus auf À-la-carte-Preise. Seit 2012 wird das Angebot an der New Yorker Börse öffentlich gehandelt.

Website: shutterstock.com

