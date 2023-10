Amazon.com, Inc. ist ein amerikanisches multinationales Technologieunternehmen mit Sitz in Seattle, Washington. Amazon konzentriert sich auf E-Commerce, Cloud Computing, digitales Streaming und künstliche Intelligenz. Es gilt neben Google, Apple und Facebook als eines der Big Four Technologieunternehmen. Es wurde als „eine der einflussreichsten wirtschaftlichen und kulturellen Kräfte der Welt“ sowie als die wertvollste Marke der Welt bezeichnet. Amazon ist dafür bekannt, etablierte Industrien durch technologische Innovation und Massenproduktion zu revolutionieren. Gemessen an Umsatz und Marktkapitalisierung ist es der weltweit größte Online-Marktplatz, Anbieter von KI-Assistenten, Live-Streaming-Plattform und Cloud-Computing-Plattform. Amazon ist das umsatzstärkste Internetunternehmen der Welt. Es ist der zweitgrößte private Arbeitgeber in den Vereinigten Staaten und eines der wertvollsten Unternehmen der Welt. Amazon wurde am 5. Juli 1994 von Jeff Bezos in Bellevue, Washington, gegründet. Das Unternehmen begann als Online-Marktplatz für Bücher, expandierte dann aber um den Verkauf von Elektronik, Software, Videospielen, Kleidung, Möbeln, Lebensmitteln, Spielzeug und Schmuck. Im Jahr 2015 überholte Amazon Walmart als wertvollsten Einzelhändler in den Vereinigten Staaten nach Marktkapitalisierung. Im Jahr 2017 erwarb Amazon Whole Foods Market für 13,4 Milliarden US-Dollar und vergrößerte damit die Präsenz von Amazon als physischer Einzelhändler erheblich. Im Jahr 2018 gab Bezos bekannt, dass sein zweitägiger Lieferdienst Amazon Prime die 100-Millionen-Abonnentenzahl weltweit überschritten hat. Amazon vertreibt Downloads und Streaming von Videos, Musik und Hörbüchern über seine Tochtergesellschaften Prime Video, Amazon Music, Twitch und Audible. Amazon verfügt außerdem über einen Verlagszweig, Amazon Publishing, ein Film- und Fernsehstudio, Amazon Studios, und eine Cloud-Computing-Tochtergesellschaft, Amazon Web Services. Das Unternehmen produziert Unterhaltungselektronik, darunter Kindle-E-Reader, Fire-Tablets, Fire TV und Echo-Geräte. Zu den Übernahmen von Amazon zählen außerdem Ring, Twitch, Whole Foods Market und IMDb. Neben verschiedenen Kontroversen wurde das Unternehmen wegen seiner übermäßigen technologischen Überwachung, einer übermäßig wettbewerbsorientierten und anspruchsvollen Arbeitskultur, Steuervermeidung und wettbewerbswidrigen Praktiken kritisiert.

Website: amazon.com

