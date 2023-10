Pandora ist ein amerikanischer abonnementbasierter Musik-Streaming-Dienst im Besitz von Sirius XM Holdings. Der Dienst mit Sitz in Oakland, Kalifornien, konzentriert sich auf Empfehlungen, die auf dem „Music Genome Project“ basieren – einem Mittel zur Klassifizierung einzelner Songs nach musikalischen Merkmalen. Der Dienst wurde ursprünglich als Internetradiodienst auf dem Verbrauchermarkt eingeführt, der personalisierte Kanäle basierend auf diesen Merkmalen und den vom Benutzer gemochten Liedern generieren sollte; Dieser Dienst ist in einer werbefinanzierten Version und einer abonnementbasierten Version verfügbar. Im Jahr 2017 führte der Dienst Pandora Premium ein, eine On-Demand-Version des Dienstes, die eher den heutigen Wettbewerbern entspricht. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 als Savage Beast Technologies gegründet und war ursprünglich als Business-to-Business-Unternehmen konzipiert, das das Music Genome Project als Empfehlungsplattform an Einzelhändler lizenzierte. Im Jahr 2005 verlagerte das Unternehmen seinen Fokus auf den Verbrauchermarkt, indem es Pandora als Internetradioprodukt auf den Markt brachte. Pandora ist ein Freemium-Dienst; Grundfunktionen sind mit Werbung oder Einschränkungen kostenlos, während zusätzliche Funktionen wie verbesserte Streaming-Qualität, Musik-Downloads und Offline-Kanäle über kostenpflichtige Abonnements angeboten werden. Im Jahr 2019 hatte Pandora etwa 63,5 Millionen aktive monatliche Nutzer und 6,2 Millionen Abonnenten. Im Februar 2019 erwarb Sirius XM Holdings Pandora für Aktien im Wert von 3,5 Milliarden US-Dollar.

