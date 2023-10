N26 (bis Juli 2016 als Number 26 bekannt) ist eine deutsche Neobank mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland. N26 bietet seine Dienste derzeit in verschiedenen Mitgliedstaaten des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA) und in den Vereinigten Staaten an. Der Betrieb im Vereinigten Königreich ist seit April 2020 aufgrund der durch den Brexit verursachten Unsicherheiten eingestellt.

