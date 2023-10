Rotten Tomatoes ist eine amerikanische Website zur Zusammenstellung von Rezensionen für Film und Fernsehen. Das Unternehmen wurde im August 1998 von drei Studenten der University of California in Berkeley gegründet: Senh Duong, Patrick Y. Lee und Stephen Wang. Obwohl der Name „Rotten Tomatoes“ an die Praxis erinnert, dass das Publikum bei Missbilligung einer schlechten Bühnenaufführung faule Tomaten wirft, stammt die ursprüngliche Inspiration aus einer Szene mit Tomaten im kanadischen Film Léolo (1992). Seit Januar 2010 gibt es Rotten Tomatoes im Besitz von Flixster, das wiederum 2011 von Warner Bros. übernommen wurde. Im Februar 2016 wurden Rotten Tomatoes und seine Mutterseite Flixster an Fandango von Comcast verkauft. Warner Bros. behielt eine Minderheitsbeteiligung an den fusionierten Unternehmen, einschließlich Fandango.

Website: rottentomatoes.com

