Trello ist eine webbasierte Listenerstellungsanwendung im Kanban-Stil, eine Tochtergesellschaft von Atlassian. Ursprünglich von Fog Creek Software im Jahr 2011 gegründet, wurde es 2014 zur Grundlage eines separaten Unternehmens ausgegliedert und später im Januar 2017 an Atlassian verkauft. Das Unternehmen hat seinen Sitz in New York City, USA.

Website: trello.com

