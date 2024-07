EdgeTier ist eine Echtzeit-KI-Software, die Gespräche überwacht und wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung des Kundenerlebnisses liefert. Es ermöglicht Kundenbindungsteams, ihre Effizienz zu steigern und Agenten zu Superstars zu machen. Die Software analysiert Daten und macht sie leicht zugänglich, sodass Teams in Echtzeit auf Änderungen und Trends reagieren können. Die Software bietet mehrere Funktionen zur Verbesserung der Kundenbindung. Sonar bietet eine Trenderkennung in Echtzeit, um schneller auf Kundenkommunikation zu reagieren. Der Index ermöglicht eine flexible bedeutungsbasierte Suche und Kennzeichnung zur Quantifizierung unstrukturierter Daten. Coach trägt dazu bei, die Effektivität der Agenten zu verbessern, indem es ein umfassendes Bild ihrer Leistung über alle Interaktionen hinweg liefert. Assist liefert personalisierte Agentenaufforderungen für schnellere Antworten. EdgeTier genießt das Vertrauen kundenorientierter Führungskräfte, wenn es darum geht, die Realität ihrer Kunden zu erschließen, die Kundenbindung zu fördern und das Kundenerlebnis zu verbessern. Es wurde von Unternehmen wie Abercrombie & Fitch, CarTrawler und Codere Online erfolgreich implementiert. Die Software ist mit wichtigen Playern der Branche wie Salesforce, Live Person, Zendesk und Kustomer kompatibel und kann problemlos in bestehende Software-Stacks integriert werden. Es unterstützt mehrsprachige Funktionen und ermöglicht Unternehmen die Arbeit über verschiedene Sprachen, Zeitzonen und Kulturen hinweg. EdgeTier bietet Skalierbarkeit der Galaxy-Klasse und verarbeitet täglich Millionen von Nachrichten. Es gewährleistet Echtzeitkommunikation, indem es in Echtzeit arbeitet und Nachrichten beim Senden und Empfangen verarbeitet. Die Software bietet außerdem Effizienz und Einblicke von der Stange und ist damit ein wertvolles Tool für Contact Center mit mehr als zwanzig Agenten. Insgesamt unterstützt EdgeTier Kundenbindungsteams mit fortschrittlichen KI-Funktionen, um Effizienz, Reaktionsfähigkeit und Kundenzufriedenheit zu verbessern.

Website: edgetier.com

